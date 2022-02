Drohende Eskalation in der Ukraine: Warum uns das alle betreffen könnte

Selbst Kinder in der Ukraine bereiten sich auf einen möglichen Angriff vor

Ähnlich geht es Linda Mai. Ihre Familie lebt in einem Vorwort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Täglich telefoniert die Pharmazeutin mit ihren Eltern. Ihr 75-jähriger Vater wolle sein Land an der Waffe verteidigen, sollte es zum Krieg kommen. Viele bereiteten sich vor, in dem sie an der Waffe üben - " auch die Frauen und Kinder ", sagte Linda Mai dem WDR . " Die Kinder üben jeden Tag, in der Schule, im Kindergarten, in den Bunker zu laufen, wenn die Bomben fallen. "

Die Deutsch-Ukrainer fürchten sich um einiges - dabei geht es zwar vor allem, aber nicht ausschließlich um das Wohl ihrer Angehörigen in der Heimat. Es sind Ängste, die auch uns unmittelbar betreffen. So seien die Atomkraftwerke in der Ukraine nicht gegen Bomben geschützt. Würden sie bei einem Angriff in die Luft fliegen, wären die Folgen auch in Deutschland zu spüren.

Mögliche Invasion könnte viele zur Flucht bewegen

Eine andere Befürchtung: Bei einem Angriff Russlands auf die Ukraine könnten sich womöglich Millionen Geflüchtete auf den Weg Richtung Westen machen. Das könnte nicht zuletzt Deutschland vor großen Herausforderungen stellen.

