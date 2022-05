ESC-Finale in Turin: Ukrainische Band als Favorit

Ein politisches Statement ist aber in jedem Fall das, was zum Finalauftakt des Eurovision Song Contests als Einspieler gezeigt werden soll: Da stehen nämlich Dutzende Musiker und Sänger auf einem Platz in Turin und singen das John-Lennon-Lied "Give Peace a Chance".

Partnerstadt Stockholm bietet Ersatzbühne

Und wenn die Ukraine tatsächlich gewinnt? Dann müsste laut Regelwerk der Wettbewerb 2023 in der Ukraine stattfinden. Aktuell wäre das jedoch undenkbar. Außerdem brauchen die Organisatoren Planungssicherheit. Es steckt eine riesige Logistik hinter dem Wettbewerb, bei dem Vertreter aus 25 Ländern auf der Bühne stehen. Ein wahrscheinliches Szenario wäre aber, dass dann eine andere Stadt einspringt.

Die Bürgermeisterin von Stockholm, der Partnerstadt von Kiew, hat das zumindest schon mal angeboten. So könne man Unterstützung zeigen, sagte Anna König Jerlmyr gegenüber der schwedischen Zeitung Aftonbladet. Vielleicht ziehen ja andere Städte nach.