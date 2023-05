Vor dem Finale: Ganz Liverpool im ESC-Fieber

Der Wettbewerb mit 26 Finalisten steht in diesem Jahr unter dem Motto "United by Music". Der ESC-Tradition zufolge hätten normalerweise die Ukrainer als Vorjahressieger diesen Wettbewerb ausgetragen - das ist in Kriegszeiten aber nicht möglich. Liverpool sei aber auch ein richtig guter Gastgeber, sagt WDR-Reporter Marspet Movsisyan.