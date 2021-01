Erstsemester leiden unter digitaler Corona-Uni

An den Hochschulen laufen die Vorbereitungen für das kommende Semester, das im April startet. Sie wollen versuchen, zumindest manche Vorlesungen vor Ort stattfinden zu lassen. Der Großteil wird aber weiter digital laufen. Einige Professoren fordern daher hybride Mischformate.

" Ein Unterricht im Hörsaal, in dem sich 50 Studierende in einem Hörsaal mit 400 Plätzen aufhalten. Und der Rest sitzt zu Hause vor den Bildschirmen ", skizziert Wolfram Cremer, Jura-Professor an der Ruhr-Uni Bochum. Die Gruppen würden dann wechseln, so dass jeder mal vor Ort sein kann.

Forderung: Mehr Diskussion über Uni-Situation

Einige Universitäten arbeiten an solchen Konzepten. Die Uni Siegen plant Vorlesungen in Mischform durchzuführen. Und in Bielefeld soll das zumindest bei kleinen Seminaren klappen. Andere Hochschulen zögern noch.

Solchen Lösungen könnten aber die Raumkapazitäten entgegenstehen, sagt Professor Bernhard Kempen, Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Außerdem müssten die Verantwortlichen immer auch die Situationen auf den Gängen sowie in Bus und Bahn berücksichtigen.

Aspekte, die viele gerne breiter diskutiert wüssten. Während Schulen und Kitas regelmäßig im Mittelpunkt stünden, gelte das für die Studierenden weniger, meint Professor Wolfram Cremer. Und die Hochschule Hamm-Lippstadt mahnt, die tausenden Studierenden dürften nicht aus dem Blick geraten.