Damals Smog, heute Diesel - Luftverschmutzung in NRW

Alarm Stufe III

Am 18.01.1985 gab es sogar einen Smog-Alarm der höchsten Stufe III - mit Fahrverboten und Einschränkungen für die Industrie. "Wir hatten damals mehrere Tage schulfrei" , erinnert sich Christof Asbach von der Uni Duisburg-Essen. Er erforscht Aerosole, also Luft-Partikel.



In der dicken Luft war damals eine Mischung aus Schwefel und Staub, so Asbach. Die Quelle der Schadstoffe waren die Industrie und der Sprit des Autoverkehrs. "Mit schwefelfreiem Benzin und Entschwefelungs- und anderen Rauchgasreinigungsanlagen bekam man das Smog-Problem in den Griff" , erklärt der Wissenschaftler.