Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit werben in diesem Jahr für die Europäische Union unter dem Motto " Europa. Jetzt aber richtig! ". Die bevorstehende Europawahl am 26. Mai bezeichnete Laschet als " Richtungswahl ".

DGB-Chefin gegen Lohndumping

Die nordrhein-westfälische DGB-Chefin Anja Weber forderte in ihrer Rede von der Landesregierung, auf faire Löhne zu achten. " Es kann doch nicht sein, dass mit unseren Steuergeldern die Unternehmen Aufträge bekommen, die über Lohndumping die billigsten sind ", sagte sie. Tarifverträge dürften kein Nachteil sein.

Prominente Redner in NRW

SPD-Chefin Andrea Nahles in Recklinghausen