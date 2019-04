"Europa. Jetzt aber richtig!" lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB ) zum Tag der Arbeit. In NRW findet am Mittwoch (01.05.2019) die zentrale Kundgebung in Bielefeld statt. Dort spricht neben der DGB -Landesvorsitzenden Anja Weber auch Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ).

Das hat Tradition in NRW . "Seit Jahrzehnten nimmt auch der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin teil" , sagt DGB -Pressesprecherin Julia Bandelow. "Das ist einmalig, das machen andere Bundesländer nicht." Darum werde die Chance genutzt, um der Regierung "einige Botschaften" mit auf den Weg zu geben.

Nahles, Laumann, Wagenknecht