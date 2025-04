Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Janis Ehling, hat dem "Spiegel" gesagt, dass seine Partei eine Abschaffung der 1. Klasse in Zügen fordere. Diese Forderung ist nicht neu, sowohl die Grünen als auch die Linke haben sie in der Vergangenheit schon aufgestellt. Allerdings bezieht sich Ehling jetzt auf den Erfolg des Deutschlandtickets. Weil das so erfolgreich sei, "platzen die Züge oft aus allen Nähten, insbesondere in der Ferienzeit und an den langen Wochenenden wie an Ostern" .

Wäre die Abschaffung möglich - und was würde sie bringen?

Zumindest flächendeckend ist die Forderung nach einer Abschaffung der 1. Klasse eher unrealistisch. Zum einen ist die Zahl der 1. Klasse-Plätze in den verschiedenen Zügen unterschiedlich, je nach Art des Zuges und wofür er eingesetzt wird.

Zum anderen wird der Nahverkehr von den einzelnen Verkehrsverbünden geregelt. Die sind also auch dafür zuständig, wie viele Plätze vorgehalten werden, wie hoch die Auslastung der Züge ist und ob die 1. Klasse genutzt wird oder nicht. Ganz so einfach, wie die Linke sich das vielleicht vorstellt, ist es also nicht.

Auf einigen Strecken schon heute keine 1. Klasse mehr

In einigen Fällen sind diese Plätze auch bereits abgeschafft worden, weil sie kaum nachgefragt waren. Zum Beispiel auf einigen S-Bahn-Strecken im Rheinland oder auf der S-Bahn-Linie von Münster nach Coesfeld und Enschede.

Bei WDR 4 berichtet Hörerin Katharina, sie sei auf der Strecke jahrelang gependelt. Und sie sagt, dass die Abschaffung der 1. Klasse durchaus etwas gebracht habe. Man habe einen Unterschied gemerkt durch die zusätzlichen Plätze.

Fahrgastverband hält nichts von der Idee

Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht das anders. Gerade bei S-Bahnen würden die Kapazitäten durch die zusätzlichen Plätze in der 1. Klasse überschätzt. Und wer in einem ICE die 1. Klasse gebucht hat, habe eben auch Anspruch auf die 1. Klasse im Regionalexpress für die letzten Kilometer zum Ziel.

Außerdem sei es vermutlich auch so, dass die zusätzlichen Plätze nicht die bekämen, die sie wirklich brauchen, also Schwangere oder alte Menschen zum Beispiel. Sondern die, die am schnellsten wären, die Plätze zu ergattern. Gerecht wäre das also trotzdem nicht unbedingt.