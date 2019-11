In Haltern beginnen am Samstagvormittag (02.11.2019) die ersten Indoor-Highland-Games auf deutschem Boden. Die aus Schottland stammenden Kraftsport-Wettbewerbe finden hierzulande nur im Freien statt. Die Idee, sie in die Halle zu verlagern, stammt aus den USA .

Dort hat Martin Kuhne live die "Arnold Classics" erlebt - eine von Ex-Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger gegründete Hallen-Highland-Games-Veranstaltung. Kuhne, selbst begeisterter Kraftsportler aus Haltern, kopierte die Idee und brachte sie in seine Heimatstadt.

Gewichte fliegen hoch und weit

Bild von der Deutschen Meisterschaft der Highland Games

Nicht alle Disziplinen funktionieren in einer Turnhalle. So wird auf das spektakuläre Baumstamm-Weitwerfen heute verzichtet. Aber auch die anderen Disziplinen erfordern pure Muskelkraft. 50 gestählte Männer und Frauen aus den Niederlanden, Belgien, Island und Deutschland schleudern schwere Steine und Kugeln an Ketten hoch und weit durch die Halterner Halle.

Am Start sind auch Deutsche Meister und andere internationale Champions. Wettkampf-Kleidung ist - wie schon bei den sportlichen Vorfahren - der Kilt, also ein karrierter Schottenrock.

Dudelsack-Klänge und Whiskey-Probe

Und wie es sich für echte Highland-Games gehört, wird auch ein stilechtes Rahmenprogramm geboten. Am Rande der Wettkämpfe spielt eine Pipe-Band auf Dudelsäcken, und wer will, kann schottischen Whiskey verkosten.

Stand: 02.11.2019, 06:00