Marcel Samson sucht einen Platz für sich und seinen Rollkoffer. Er ist gerade am Dortmunder Hauptbahnhof in den neuen RRX eingestiegen. Sein erster Eindruck vom Zug ist positiv: "Sieht schön neu und modern aus. Es riecht noch sehr neu."

Zug hat kostenloses WLAN

Der Informatiker aus Witten nimmt schließlich in einem der dunkelgrauen Kunstledersitze in einer Vierergruppe Platz. Er ist gerade auf dem Weg zu einer Schulung nach Rothenburg. Unter seinem Sitz entdeckt er eine Steckdose für sein Smartphone. Die gibt es an jedem Platz, dazu kostenloses WLAN im gesamten Zug.

Samson ist Bahnpendler. In der Woche fährt er mit dem Regionalzug von Witten nach Essen zur Arbeit und ist sehr unzufrieden: "Die Züge sind unpünktlich, fallen aus. Wenn der RRX in der Endausbaustufe ist, hoffe ich, dass man wieder Zug fahren kann. Ich überlege schon, ob ich mir ein Auto kaufe."

Endausbau dauert bis in die 30er Jahre

Bis der RRX tatsächlich im 15-Minuten-Takt zwischen Köln und Dortmund fährt, wird allerdings noch über ein Jahrzehnt vergehen. Zunächst muss die Infrastruktur ausgebaut werden, damit dort mehr Züge gleichzeitig fahren können. Doch die Betreiber hoffen schon jetzt, mit dem Rhein-Ruhr-Express die Zuverlässigkeit des Regionalverkehrs zu verbessern.

Alle Einstiege sind ebenerdig