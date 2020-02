Erste bestätigte Corona-Infektion in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist bei einem Patienten erstmals das Corona-Virus nachgewiesen worden. Der Landrat von Heinsberg Stephan Pusch sagte dem WDR am Dienstagabend (25.02.2020), ein Ehepaar aus der Region Selfkant sei zunächst in einem Krankenhaus in Erkelenz mit Verdacht auf eine Lungeninfektion behandelt worden.

Bei dem Mann sei der Corona-Virus nachgewiesen worden, sagte Pusch. Sein Zustand sei kritisch, er schwebe in Lebensgefahr. Nach WDR-Informationen werden der Mann und seine Frau in der Nacht in die Uniklinik Düsseldorf transportiert.