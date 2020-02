Erstmals ist das Corona-Virus auch bei einem Patienten in NRW nachgewiesen worden. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker. Außerdem halten wir Sie in unseren Livestreams in der App, auf wdr.de sowie in sozialen Medien auf Facebook, YouTube und Twitter auf dem Laufenden zu dem Corona-Fall in NRW.

Wir senden heute im Livestream sowie im Fernsehen zusätzliche und verlängerte WDRaktuell-Sendungen:

WDRaktuell: 12:45 Uhr – 13:15 Uhr

Sonderausgabe WDRaktuell: 14:05 Uhr – 14:20 Uhr

Sonderausgabe WDRaktuell: ca. 17:00 Uhr – 17:10 Uhr

11.58 Uhr: Alle Personen, die mit dem vom Corona-Virus betroffenen Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg Kontakt hatten, wurden zur Quarantäne in eine Klinik nach Euskirchen gebracht.

11.31 Uhr: Nach Informationen des WDR war der Heinsberger Corona-Patient vor seiner Verlegung in die Uniklinik Düsseldorf stationär auch in der Kölner Uniklinik in Behandlung: bereits vor knapp zwei Wochen. Nach bisher nicht bestätigten Informationen könnte er während seines Aufenthalts in Köln eine Mitarbeiterin der Kliniken infiziert haben.

Die Mitarbeiterin jedenfalls zeigt Krankheitssymptome. Ein entsprechender Test läuft. Weitere Mitarbeiter, die mit dem Patienten Kontakt hatten, werden ebenfalls untersucht, heißt es aus Klinikkreisen.

11.22 Uhr: In Mülheim an der Ruhr ist am Mittwoch das für nächste Woche geplante internationale Badminton-Turnier German Open abgesagt worden. Die schnelle Ausbreitung des Corona-Virus sei momentan ein unkalkulierbares Risiko für Besucher und Sportler, hieß es zur Begründung. Das Turnier sollte vom 3. bis 8. März stattfinden.

11.12 Uhr: Nach Angaben des Landrats im Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), hatte der Patient Kontakt mit einem Bekannten, der sich geschäftlich in letzter Zeit in China aufgehalten habe. Ob sich dieser Mann auch in Behandlung begeben hat, blieb zunächst offen.

11.00 Uhr: Der zurzeit in der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelte Corona-Patient aus dem Kreis Heinsberg ist offenbar bis vor wenigen Tagen auch in der Kölner Universitätsklinik versorgt worden. Die Uni-Klinik will sich heute Mittag dazu äußern.

10.47 Uhr: Die Krankenhäuser in NRW sind darauf vorbereitet, potentielle Corona-Patienten zu isolieren. Dies gelte beispielsweise in Köln in jedem Krankenhaus der Stadt, sagte Sabine Wotzlaw, Sprecherin der Stadt Köln. Ähnliches gilt für Aachen, Düsseldorf, Bonn, Essen und Dortmund.

"Sollte in Düsseldorf ein Corona-Verdachtsfall auftreten, wird die betroffene Person sofort isoliert ", sagte der Düsseldorfer Stadtsprecher Michael Bergmann.

10.39 Uhr: In Gangelt, Heimatort des ersten bestätigten Corona-Patienten in NRW, denken Geschäftsleute darüber nach, ihre Läden vorerst geschlossen zu halten. Das berichtet die Inhaberin eines Friseurladens der Deutschen Presse-Agentur.

10.33 Uhr: Laut Deutsche Bahn gibt es aktuell "keine Einschränkungen im Zugverkeh r". Man sei aber im engen Kontakt zu den Behörden, die allein die Entscheidung über solche " Maßnahmen " treffen könnten.

10.25 Uhr: Ist eine Abriegelung von Städten wie in Italien in Deutschland realistisch? Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, meldet Zweifel an. " Eine Quarantäne macht nur dann Sinn, wenn man sie ganz effektiv gestalten kann. " Das sei zum Beispiel in China nur unter massivem Einsatz von Militär möglich gewesen.

Skepsis gibt es auch vor Ort. Eine Sprecherin der Stadt Dortmund betonte etwa, eine Abriegelung sei bislang noch nie dagewesen und " aus aktueller Sicht rein theoretisch ". Andere NRW-Städte äußern sich ähnlich.

10.19 Uhr: Seit 9 Uhr beraten sich Vertreter des Gesundheitsministeriums und des Landkreises Heinsberg in Düsseldorf über das weitere Vorgehen. Polizei, Katastrophenschutz und alle relevanten Ämter sind in dem Krisenstab vertreten. Gegen 14 Uhr wollen die Teilnehmer die Öffentlichkeit informieren.

09.38 Uhr: Der Landrat des vom Corona-Virus betroffenen Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), hat die Bevölkerung per Facebook-Video zur Ruhe aufgerufen. "Ich denke, diese Situation erfordert von uns allen etwas Disziplin. Aber wir sollten auch nicht in Panik verfallen ". Und: " Bitte verbreiten sie keine Falschnachrichten."