Erste Affenpocken-Fälle in NRW bestätigt

Mindestens 21 Tage in Isolation

Die Symptome von Affenpocken ähneln "normalen" Pocken.

Mit Affenpocken Infizierte sollen in Deutschland für mindestens 21 Tage in Isolation. Zudem müssten die Symptome ausgeheilt sein, bevor die Isolation beendet werden könne, hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande des Ärztetags in Bremen gesagt. Auch für Kontaktpersonen von Infizierten gelte die "dringende Empfehlung", sich für 21 Tage in Quarantäne zu begeben.