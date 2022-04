Online-Unterricht: Prüfungen unter erschwerten Bedingungen

Online-Unterricht: Für viele Schüler, die die Schultage wegen Corona zuhause am Rechner verbringen mussten, ein Horror. Nicht so für Marlon: Er ist heilfroh, dass er online lernen darf. Der 18-Jährige hat das Asperger-Syndrom - für ihn wäre es der totale Stress, wenn er in überfüllten Klassen und in einem starren System lernen müsste. "Andere neurotypische Menschen blenden die Umgebungsgeräusche einfach aus ", sagt er dem WDR. "Ich kann das aber nicht, weil ich Asperger-Autist bin. Das heißt, es ist immer eine Ablenkung vorhanden, ich kann mich nicht konzentrieren."

Unangenehme Überraschung kurz vor der Prüfung

Seit 20 Jahren bietet die private "Web-Individual-Schule" in Bochum Online-Unterricht für Kinder aus ganz Deutschland an, die wegen einer psychischen oder körperlichen Beeinträchtigung von der Schulpflicht befreit sind - Schulabschluss inklusive. Auch Marlon hatte das vor, aber kurz vor der Prüfung kam die Überraschung: Sie sollte nicht mehr zentral und in Präsenz in Bochum stattfinden wie in all den Jahren vorher.