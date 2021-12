Erneut Panne bei Currenta: Belastetes Abwasser in den Rhein geflossen

Currenta hatte gestern in einer Pressemitteilung eingeräumt, dass aus einem Tank größere Mengen belastetes Wasser unbemerkt in ein Klärwerk und dann in den Rhein gelaufen sind.

Klappe in Abwasser-Leitung undicht

Currenta hat nach eigenen Angaben am Freitag entdeckt, dass eine Klappe in einer Abwasser-Leitung nicht dicht war. Durch die undichte Stelle sei mehr als ein Zehntel eines Tanks ausgelaufen, in dem das Unternehmen nach der Explosion belastetes Wasser aufbewahrt hatte. Das Gemisch aus Wasser und Chemieabfällen ist laut Currenta ohne vorherige Behandlung in die Kläranlage auf dem Werksgelände geflossen.

Welche möglicherweise giftigen Stoffe durch das Leck in den Rhein geraten sind, teilte Currenta nicht mit. Auch zu den Mengen des kontaminierten Wassers machte Currenta bisher keine Angaben. Das Abwasser der Kläranlage soll jetzt vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz analysiert werden.

12 Millionen Liter mit Chemikalien belastetes Wasser in den Rhein geleitet

Der WDR hatte bereits vor mehr als einer Woche aufgedeckt, dass Currenta nach der Explosion in der Sonermüllverbrennungsanlage in Leverkusen bis zu 12 Millionen Liter Löschwasser und Chemieabfälle im Rhein entsorgt hatte. Unter den Chemikalien war unter anderem das Insektengift Chlotianidin. Diesen Stoff hatten Wasserwerke in den Niederlanden Tage später bei Wasserproben im Rhein entdeckt. Außerdem wurden größere Mengen PFT in den den Rhein eingeleitet. Dieser Stoff stammt offenbar unter anderem aus dem Löschschaum, den die Feuerwehr nach der Explosion verwendet hatte, um die brennenden Tanks mit Chemieabfällen zu löschen.