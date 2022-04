80 Prozent Öko-Strom bis 2030: Wie soll das gehen?

Möglichst viele Dächer mit Solarmodulen – das ist das Ziel

Damit es mehr Solaranlagen auf Dächern gibt, soll deren Bau attraktiver werden. Dafür werden die Fördersätze deutlich angehoben. Wer den erzeugten Strom nicht selber nutzt, sondern ihn ins allgemeine Netz gibt, wird bevorzugt. Dadurch soll es zum Beispiel auf größeren Mehrfamilienhäusern mehr Solaranlagen geben. Bislang lohnt sich das nicht immer. Geht es um Solaranlagen auf dem Boden, sollen mehr Flächen in Frage kommen - zum Beispiel Moore, Äcker oder Wasserflächen.

Zudem sollen Vorschriften und Gesetze geändert werden, damit es mehr Windenergie auf See und an Land gibt. Ein Beispiel: Windräder können künftig näher an Radaranlagen für Wetterbeobachtungen und der Flugsicherung gebaut werden. Allein dadurch sind 1.000 zusätzliche Windräder möglich, die so viel Strom produzieren, dass es für ganz Berlin reichen würde.

Was ändert sich für Verbraucher?

Die Abschaffung der EEG -Umlage ab Juli ist bereits bekannt. Die Stromrechnung wird dadurch billiger. Das Paket soll zudem die Rechte von Stromkunden stärken. Wenn ein Stromanbieter die Lieferung beenden will, muss er das künftig mindestens drei Monate vorher sagen.