Der tödliche Unfall beim Pinkpop-Festival im niederländischen Landgraaf am Montagmorgen (18.06.2018) hat keinen terroristischen Hintergrund. Das hat die Staatsanwaltschaft in Maastricht am Dienstag (19.06.2018) mitgeteilt.

Viele Spekulationen in Medien

Die Staatsanwaltschaft hält sich mit Informationen noch sehr zurück. Es gebe viele Spekulationen in den Medien über den Vorfall. Dem wolle man nicht Vorschub leisten, sondern erst einmal gesicherte Ergebnisse abwarten. Ein terroristischer Hintergrund wird aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Dabei spielen die Aussagen von Zeugen eine Rolle, aber auch das, was der 34-jährige Tatverdächtige selbst bislang im Verhör gesagt hat.

Zustand der Schwerverletzten weiterhin kritisch

Die niederländische Polizei ermittelt wegen Totschlags.

Der Zustand der drei Schwerverletzten - eine junge Frau und zwei Männer - sei weiterhin kritisch, so die Staatsanwaltschaft. Einen Tag nach dem schweren Unfall mit einem Kleinbus konzentrierten sich die Ermittlungen auf den 34-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Totschlags und versuchten Totschlags.