Wann dürfen Telefongespräche abgehört werden? Darüber entscheidet in jedem Einzelfall ein Richter. In NRW fiel diese Entscheidung im vergangenen Jahr knapp 1.600 mal positiv aus. Denn in so vielen Fällen wurden Festnetztelefone, Handys oder die Internetkommunikation angezapft. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor.

Mord und Totschlag

In 30 Fällen ging es dabei um Mord oder Totschlag, 46 Mal um Falschgeld, 247 Mal um Betrug und Computerbetrug. Die meisten Fälle, genau 643, drehten sich um Drogen. Fast 2.500 Mal wurden zudem Verbindungsdaten abgefragt - überwiegend von Handys Tatverdächtiger.