Eritreer in Krefelder Hauptbahnhof vor einfahrenden Zug gestoßen

Im Krefelder Hauptbahnhof hat ein Mann in der Nacht auf Samstag (26.10.2019) einen Eritreer, der mit dem Fahrrad unterwegs war, vor einen einfahrenden Zug getreten. Dieser konnte sich laut Polizei rechtzeitig retten und blieb unverletzt. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach Angaben der Polizei hatte der 37-jährige Eritreer um 1 Uhr nachts auf dem Bahnsteig mit seinem Fahrrad wiederholt Runden gedreht. Auf dem Bahnsteig wartete ein drei Jahre jüngere Mann aus Krefeld offenbar auf einen Zug. Die beiden gerieten in Streit.

Kurz bevor ein Zug in den Bahnhof einrollte, stieß der Krefelder den Eritreer samt Fahrrad ins Gleisbett. Während der einfahrende Zug eine Vollbremsung einlegte, rollte sich der Radfahrer unverletzt von den Gleisen und rannte davon. Er konnte erst am Samstagmittag ermittelt und vernommen werden.

Zeugen halten mutmaßlichen Täter am Tatort fest

Der mutmaßliche Angreifer wurde von couragierten Zeugen festgehalten, so die Ermittler. Die Polizei nahm den polizeibekannten Mann noch am Tatort fest. Der 34-Jährige wird am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Tatgeschehens dauern laut Staatsanwaltschaft an. Ob es sich sich um einen ausländerfeindlichen Hintergrund handelt, ist unklar. Weitere Details des Vorfalls kündigte die Polizei für Montag an.