Nach Angaben von Ditib wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Kölner Zentramoschee am 29. September offiziell eröffnen. Zudem kündigte der türkisch-islamische Verband am Dienstagabend (18.09.2018) an, auch NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) werde an der Veranstaltung teilnehmen.