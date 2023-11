Erdoğan in Deutschland: Im Mittelpunkt steht der Nah-Ost-Krieg

Wie positioniert sich die türkische Community in NRW ?

Es ist kaum möglich, davon ein repräsentatives Bild zu bekommen, weil es in der Community so viele unterschiedliche Stimmen gibt. Hinzukommt: Der Krieg im Nahen Osten ist ein so sensibles Thema, dass viele mit Äußerungen vorsichtig sind.

Bartelt von der Heinrich-Böll-Stiftung sagt, in der Türkei selbst gebe es eine wachsende Solidarität der Bevölkerung mit den Menschen in Gaza, nicht aber mit der Hamas - das müsse man auseinanderhalten. Auch bei einer WDR -Umfrage in der türkischen Community in Köln zu den Äußerungen Erdoğans hört man Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern in Gaza. Und die Haltung zur Hamas? Sie ist uneindeutiger.

Unsere Quellen: