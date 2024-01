Tote nach schweren Erdbeben in Japan

Am Neujahrstag, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Halbinsel Noto. Infolge dieses besonders heftigen Bebens wurden mindestens 137 Menschen verletzt, wie die Zeitung "Mainichi Shimbun" am Dienstag berichtete.

Insgesamt lassen sich inzwischen mehr als 150 Beben zählen. Allein in der schwer betroffenen Stadt Wajima in der Präfektur Ishikawa brannten mehr als 200 Wohnhäuser und Geschäfte ab. " Die Suche und Rettung der vom Beben betroffenen Menschen ist ein Kampf gegen die Zeit ", sagte Regierungschef Fumio Kishida vor dem Krisenstab.

Tsunami-Warnung aufgehoben

Durch die heftigen Erdbeben wurden Flutwellen von rund einem Meter Höhe ausgelöst, die auf die Küste trafen. Am Dienstagmorgen lagen mancherorts dicke braune Schlammschichten auf den Straßen.

Eine am Vortag für Japans gesamte Westküste ausgegebene Warnung vor Tsunami-Flutwellen hob die nationale meteorologische Behörde am Dienstag jedoch wieder auf.

Kaiser sagt traditionellen Neujahrsauftritt ab

Rund 100.000 Menschen waren während der Neujahrsfeierlichkeiten aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Viele mussten in Notunterkünften ausharren und in zehntausenden Haushalten fiel bei winterlichen Temperaturen der Strom aus.

Tausende Armeeangehörige, Feuerwehrleute und Polizeibeamte aus dem ganzen Land wurden in die Unglücksregion auf der relativ abgelegenen Halbinsel Noto entsandt. Japans Kaiser Naruhito und seine Familie sagten ihren traditionellen Neujahrsauftritt vor dem Volk am Dienstag ab. Sie seien untröstlich und hofften, dass die Bemühungen zur Rettung von Menschenleben so schnell wie möglich voranschreiten, zitierten Medien das Haushofamt.

Während der Hilfsarbeiten in den Erdbebengebieten erreichte die japanische Bevölkerung am Dienstagvormittag eine weitere Katastrophen-Nachricht: Ein Passagierflugzeug hatte am Tokioter Flughafen Feuer gefangen. Der Brand sei im Landeanflug entstanden und es besteht augenscheinlich kein Zusammenhang mit den Beben. Japan Airlines teilte mit, alle 367 Passagiere an Bord seien evakuiert worden.