Equal Pay Day - auf was Frauen bei Gehaltfragen achten sollten

Franzi Kühn war die jüngste Aufsichtsrätin eines Daxkonzerns, führt eine Agentur.

Nun haben Frauen seit 2017 einen Anspruch darauf, zu erfahren was Männer in vergleichbaren Positionen im Unternehmen im Schnitt verdienen - "Entgelttransparenzgesetz" nennt sich das. Aber bisher wird der Auskunftsanspruch in der Praxis kaum genutzt.

Fränzi Kühne ist Unternehmerin und war die jüngste Aufsichtsrätin in einem Dax Unternehmen, (damals Freenet). Sie will Frauen Mut machen, selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen zu gehen: "Was kannst du schon verlieren? Man kann bei der Frage nur gewinnen, nämlich mehr Gehalt zu bekommen." Wichtig ist in jedem Fall eine gute Vorbereitung. Frauen sollten versuchen, den eigenen Marktwert zu ermitteln. Im Netz oder durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Auch über Gewerkschaften bekommen Frauen gute Informationen.

Auch mal Nein sagen

Sabine Heinrich moderiert FrauTv und bei WDR2

In den Verhandlungen sollten sich die Mitarbeiterinnen aber auch darüber im Klaren sein, was eine Ablehnung der Gehaltsvorstellung für sie bedeutet. Moderatorin Sabine Heinrich musste das auch erst lernen: "Die andere Seite will ja was von Dir, also müsst ihr auch ins Risko gehen, den Job vielleicht nicht zu machen. Ist mir aber bisher nur einmal passiert."

Mit dem ersten Kind steigt der Gender-Pay-Gap