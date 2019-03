Equal Pay Day: So haben Frauen bessere Chancen

Frauenspezifische Berufe: Mehr Gehalt in der Pflege

Nur fünf Prozent der Pflegeanbieter sind kommunale Träger, die Tariflohn zahlen müssen - so wie die zum Beispiel die Sozial-Holding in Mönchengladbach. Dort bekommt eine Pflegekraft zum Einstieg aktuell einen Stundenlohn von 16,47 Euro.

Meist unfair bezahlt: Pflegeberufe