Entscheidung für NRW-Schulen: Maskenpflicht am Sitzplatz fällt weg

Schülerinnen und Schüler in NRW müssen ab kommenden Dienstag im Unterricht keine Maske mehr tragen, solange sie an festen Plätzen sitzen. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Donnerstag mitgeteilt.

Es gebe keinen übermäßigen Anstieg des Infektionsgeschehens an den Schulen, so Gebauer weiter. Da mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler und mehr als 90 Prozent des Lehrpersonals geimpft seien, halte sie die Aufhebung der Maskenpflicht im Sitzplatz für einen "verantwortbaren Schritt" .

Viel abverlangt

"Mit der Maskenpflicht haben wir unseren Schülerinnen und Schülern seit mehr als zwölf Monaten viel abverlangt" . sagte Gebauer. Die junge Generation habe mit großem Engagement und enormem Verantwortungsbewusstsein einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Älteren und zur Eindämmung der Pandemie geleistet. Dafür dankte die Schulministerin "herzlich".

Die neuen Masken-Regeln an Schulen im Detail

Die Maskenpflicht entfällt in folgenden Situationen:

an festen Sitzplätzen in Klassen oder Kursräumen

in der Ganztagsbetreuung und auch hier immer dann, wenn Schülerinnen und Schüler an festen Plätzen sitzen

für Lehrkräfte und Betreuungs- sowie sonstiges Personal, wenn sie mehr als 1,5 Meter Abstand halten

Im Lehrerzimmer und bei Konferenzen an festen Sitzplätzen

Masken müssen noch getragen werden:

im Schulgebäude immer dann, wenn der feste Sitzplatz verlassen wird.

Quarantäne-Regeln

Tritt in einer Klasse oder einem Kurs eine Infektion auf, sollen ab sofort nur noch die infizierte Person und die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne geschickt werden - vollständig Geimpfte oder Genesene ausgenommen. Wer in Quarantäne ist, kann sich frühestens nach fünf Tagen "freitesten" . Anerkannt werden dafür ein PCR - oder ein qualifizierter Antigentest.

Weiterhin regelmäßige Tests

Die regelmäßigen Tests gehören bis zu den Weihnachtsferien weiterhin zu den Routinen im Schulalltag. An Grund- und Förderschulen gibt weiterhin zweimal wöchentlich die bekannten PCR-Pooltests, die sogenannten Lolli-Tests, an weiterführenden Schulen dreimal wöchentlich einen Antigen-Schnelltest.

Auch an den Regeln für Hygiene und fürs Lüften wird weiter festgehalten.