Energiekosten: Diese Hilfen bringt das Entlastungspaket

Auch die Entlastungen an der Zapfsäule kommen nicht überall gut an. Das Problem: Menschen mit weniger Einkommen fahren in der Regel auch weniger Auto.

"Mit der gesenkten Benzinsteuer werden auch reiche Menschen mit großen Autos, die viel verbrauchen, subventioniert. Das hätte man sich an dieser Stelle sparen können." Sebastian Dullien, Volkswirt

Außerdem fraglich: Geben die Mineralölkonzerne die Steuererleichterung wirklich direkt an die Kundinnen und Kunden weiter?