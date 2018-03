Massiver Anstieg bei Enkeltrick-Opfern

Die Polizei warnt seit Jahren vor dem Trick, bei dem sich Anrufer als Enkel ausgeben, die in angeblicher Notlage die Oma anpumpen. Die Gespräche beginnen nach Schilderungen der Opfer oft mit: " Omi, weißt Du, wer hier dran ist? ", wie ein Aachener Polizeisprecher sagte. Die Freude über den Anruf des vermeintlichen Enkels überwiege mögliche Zweifel.

Falsche Polizisten kommen meist mit abenteuerlichen Geschichten

Bei der zweiten Masche gäben sich die Täter als Polizisten aus. Sie bewegten ihre Opfer mit hanebüchenden Geschichten, Geld von der Bank zu holen. So soll ein jetzt in Köln angeklagter 24-Jähriger als falscher Polizist seinen Opfern vorgegaukelt haben, es lägen türkische Haftbefehle unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Gegen Auszahlung einer Kaution könnten er und sein Komplize die Auslieferung in die Türkei verhindern.