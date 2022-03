Engpässe in der Notaufnahme - wegen coronabedingter Personalausfälle

Ein Junge hat sich beim Fußballspielen an der Hand verletzt. Seine Mutter begibt sich mit ihm zur Notfallaufnahme in die Städtischen Kliniken Mönchengladbach. Doch zügig an die Reihe kommen sie nicht. Mehrere Stunden müssen sie warten.

So ärgerlich und nervenaufreibend das für die Betroffenen ist – es geht nicht anders. Trotz einer hohen Zahl von coronabedingten Personalausfällen müssen die Verantwortlichen in Deutschlands Krankenhäusern sicherstellen, dass in schwerwiegenden Notfällen eine zügige Behandlung erfolgt. "J e nachdem, was man als Patient hat, muss man dann derzeit ein bisschen warten “, räumt Prof. Huan N. Nguyen, Chefarzt an den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, gegenüber dem WDR ein.