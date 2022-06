Gaskrise: Sollte ich auch Energiesparen, wenn ich kein Gas nutze?

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. "Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland", sagte er. Aktuell sei die Versorgungssicherheit zwar gewährleistet. Dennoch dürfe uns die Lage im Sommer nicht in einer falschen Sicherheit wägen: Man müsse sich auf den Winter vorbereiten.