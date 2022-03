Entlastung für hohe Energiekosten: Zum Paket gibt es viele Fragen

9-Euro-Ticket für den ÖPNV

Auf Vorschlag der Grünen soll für 90 Tage bundesweit der öffentliche Personennahverkehr für neun Euro pro Monat nutzbar sein. Die Bundesländer sollen eine Unterstützung erhalten, damit sie das umsetzen können.

Ob das ÖPNV-Ticket für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in einer Stadt, in einer Region oder gar im ganzen Bundesgebiet gilt, ist noch unklar.

Was das für NRW bedeutet, ist bislang unklar. " Die Länder haben untereinander und mit dem Bund Gesprächsbedarf zu dieser Frage, insbesondere zur praktischen Umsetzung des Vorhabens ", heißt es aus dem NRW-Verkehrsministerium.

Wurde noch mehr beschlossen?

Ja. Um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen Weg für Direktzahlungen an die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, werde die Bundesregierung möglichst noch in diesem Jahr einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID für ein Klimageld entwickeln.

Ab dem Jahr 2024 soll zudem jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden - im Koalitionsvertrag war das bisher zum 1. Januar 2025 vorgesehen. Die über 20 Jahre alten Heizungsanlagen sollen ausgetauscht werden können. Außerdem soll eine Wärmepumpen-Offensive gestartet werden.