"Pulli an, Urlaub verschieben" - wie Ratschläge von Politikern auf uns wirken

"Die Krise kommt langsam bei den Menschen an. Es gibt viele diffuse Befürchtungen von der kalten Wohnung bis zum Blackout. Wir sind in einem Zustand, wo man ahnt, dass die wunderbare Zeit vorbei ist, aber das Ausmaß der Krise erschließt sich den Menschen noch nicht" , so Stephan Grünewald vom Marktforschungsinstitut Rheingold in einem Interview mit dem RBB .

Vier gesellschaftliche Gruppierungen

Grünewald sieht gesellschaftlich gesehen vier Gruppierungen. " Die erste weiß jetzt schon, dass sie im Herbst die Miete nicht zahlen kann. Die zweite Gruppe hat Abstiegsängste und versucht das durch Mehrarbeit aufzufangen", so der Psychologe. Eine dritte Gruppe sei die bürgerliche Mitte, die nicht existenziell bedroht sei, die aber solidarisch agiere und beim Sparen mithelfe. "Und schließlich gibt es eine vierte wohlsituierte Gruppe, die sich das Sparen sparen will" , wie Grünewald es formulierte.

Spannungen ja - Rechtsruck nein?

Es gibt also durchaus große Spannungen innerhalb der Gesellschaft. Allerdings erwartet Demokratieforscher von Alemann keine Aufstände. "Es wird sicher Demonstrationen geben, aber Ausmaße wie durch die Gelbwesten in Frankreich halte ich hierzulande für unwahrscheinlich."