Energiepreise: Wie tanke ich billig und spare Benzin?

Erneut haben die Preise für Benzin und Diesel angezogen. Das hat der ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung ermittelt. Demnach ist der Preis für einen Liter Super E10 um 3,8 Cent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen, beim Diesel waren es 4,8 Cent. Damit seien die Kraftstoffpreise so hoch wie lange nicht mehr, teilte der Club am Mittwoch mit.

Was können Autofahrende tun, um dennoch möglichst preiswert unterwegs zu sein? Dazu haben wir einige Tipps zusammengestellt.

Wann tanke ich am besten?

Treibstoff ist nicht immer gleich teuer. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Untersuchungen zeigen, dass Benzin und Diesel in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten sind.