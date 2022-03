Wenn Heizen arm macht - und wie der Staat helfen kann

In der EU sind rund elf Prozent der Bevölkerung von "Energiearmut" betroffen. Konkrete Zahlen für Deutschland gibt es nicht. " Energiearmut ist eine Benachteiligung, über die wir in Deutschland viel zu wenig reden ", sagt Katrin Großmann. Die Professorin für Stadt- und Raumsoziologie forscht seit langem zu dem Thema. " Unsere Regierung weigert sich seit Jahren, Energiearmut als eigenen, sozialen Tatbestand anzuerkennen. Dabei kann man sie nicht einfach unter Einkommensarmut subsummieren ." Sie sei eine eigene Form der Armut. " Eine, die an die Substanz geht ."

Wie viele Forschende kritisiert die Soziologin, dass es hierzulande bislang keine Versuche der Politik gibt, eine eigene Definition festzulegen. Viele Länder sind Deutschland da voraus. Ihre Ansätze beinhalten meist drei Faktoren:

steigende Energiepreise

einen hohen Energieverbrauch

geringe Einkommen

Steigende Energiepreise belasten vor allem Menschen mit geringem Einkommen

" Schon in den vergangenen Monaten sind Öl und Gas teurer geworden ", sagt Almut Balleer. Sie ist Professorin für Empirische Wirtschaftsforschung an der RWTH Aachen. " Und es ist zu erwarten, dass die Preise noch weiter steigen ." Denn das Angebot könnte im Zuge des Krieges noch knapper werden - weil Deutschland sich entscheidet, weniger der Rohstoffe zu importieren oder Russland seine Lieferungen stoppt. Auch bei den Strompreisen sieht es nicht besser für deutsche Verbraucher aus: Die Bundesrepublik hat die höchsten in der EU – vor allem wegen Steuern und Abgaben.

Hohe Energiepreise treffen vor allem jene, die ohnehin schon wenig haben: Rentner, Azubis, Alleinerziehende. Sie müssen einen hohen Anteil ihres Haushaltseinkommens für Strom- und Heizkosten aufbringen. " Es gibt Überlegungen, diese Entwicklungen für einkommensschwache Haushalte abzufedern ", sagt Balleer. Eine sind Preisdeckelungen. Die Ökonomin betrachtet diese allerdings kritisch. " Preissignale sind für Konsumentscheidungen relevant ", sagt sie. Das sollte man nicht beeinflussen. Sinnvoller wären Transferzahlungen, um Haushalte zu unterstützen.

Das können sich auch Florin Vondung und Johannes Thema vorstellen. Sie beschäftigen sich am Wuppertal Institut mit der Erfassung von und Lösungsansätzen für Energiearmut. Die Forscher kritisieren, dass die Unterstützungsmaßnahmen, die von der Bundesregierung bisher beschlossen wurden, " in keiner Weise ausreichend " sind - und auch nicht zielgerichtet. So würden beispielsweise von der Erhöhung der Pendlerpauschale eher einkommensstärkere Vielverbraucher profitieren.

Alte Heizsystem sorgen für einen hohen Verbrauch

Doch auch energiearme Haushalte haben oftmals einen hohen Verbrauch. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie nicht sparsam mit den Ressourcen umgehen würden. Vielmehr leben sie oftmals in schlecht isolierten Wohnungen mit alten Heizsystemen. Sie können sich zudem keine neuen, energieeffizienten Haushaltsgeräte leisten.

Maßnahmen gegen hohen Energieverbrauch

Um Stromfresser aus Haushalten zu verbannen, kann ein Stromspar-Check helfen. Bei der kostenfreien Energieberatung wird ermittelt, wo noch Einsparpotentiale herrschen. "Aber die Möglichkeiten, die Verbraucher haben, sind hier begrenzt", sagt Johannes Thema. Man müsse an die Gebäude ran.

Ein wichtiges Thema sind daher energetische Sanierungen. " In Schottland und England beispielsweise dürfen Wohnungen erst gar nicht vermietet werden, wenn sie nicht eine festgelegte Energieeffizienz-Klasse erreichen ", erläutert Vondung. " Der Standard wird mit der Zeit verschärft. Damit Vermietende den Anreiz haben, mehr als das Nötigste zu tun ."

Würde so in Deutschland verfahren, hätte das nicht nur in punkto Klimaschutz Vorteile für die Kommunen. Sie könnten durch den geringeren Verbrauch auch bei den Heizrechnungen sparen, die sie für Arbeitslose begleichen, so die Wissenschaftler. Ein anderer Ansatz sei hier ein Klimabonus, so wie er etwa in Duisburg und Paderborn eingeführt wurde. Die Städte erlauben Sozialhilfeempfängern höhere Mieten, sofern die ausgewählte Wohnung einen höheren energetischen Standard hat.