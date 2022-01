Explodierende Energiepreise: Das will die Regierung tun

Längere Kündigungsfristen, einheitliche Grundtarife gefordert

Künftig soll es einheitliche Tarife in der Grundversorgung geben, damit Neukunden nicht das Doppelte oder Dreifache gegenüber Bestandskunden zahlen. Außerdem will die Regierung die Anbieter verpflichten, die Aufkündigung von Gas- oder Stromlieferungen mehrere Monate vorher anzukündigen. So sollen Verbraucher mehr Zeit bekommen, um sich einen neuen Versorger zu suchen.