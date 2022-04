Knapp die Hälfte der Steinkohle in NRW kommt aus Russland: Embargo dennoch umsetzbar

Fast die Hälfte der Steinkohleimporte aus Russland

Kohlefrachter auf dem Rhein

Wie groß der russische Anteil an Energieimporten auch nach NRW ist, zeigt eine neue Zahl. Denn das Statistische Landesamt hat am Freitag eine Statistik zu den Importen von Kohle veröffentlicht. Demnach wurden im vergangenen Jahr 7,7 Millionen Tonnen Steinkohle und Steinkohlenbriketts aus Russland nach NRW importiert. Das Land war damit mit Abstand das größte Lieferland. Denn insgesamt betrug der Import 16,3 Millionen Tonnen. Der russische Anteil lag also bei 47 Prozent.

Zum Vergleich: Auf den Plätzen zwei und drei folgten Australien mit drei Millionen Tonnen und die USA mit 2,7 Millionen Tonnen. Die Kohle wird in Kraftwerken verfeuert oder in der Industrie, wie etwa von Stahlwerken, eingesetzt.

Keine Kohle aus Russland ab August