Limits für Klimaanlagen, Türen zu im Restaurant: So sparen andere Länder Energie

Dabei ist das Energiesparen kein rein deutsches Thema. Wer mal einen Blick über den Tellerrand hinaus wagt, erkennt schnell, dass auch in anderen Ländern die Menschen aufgerufen sind, ihren Energieverbrauch zu drosseln. Mal bleibt es bei freiwilligen Aufrufen und mal gibt es ganz konkrete Vorgaben des Staates. Ein paar Beispiele:

Spanien

In Hotels oder Geschäften soll es Limits für Klimaanlagen geben

Das bislang umfassendste Paket in Europa kommt aus Spanien. Die Regierung in Madrid hat am späten Montagabend " dringende Maßnahmen " beschlossen. Seitdem wird in dem Land heftig über die Pläne diskutiert. Sollten sie tatsächlich so kommen, dürfen alle Gebäude des öffentlichen Sektors, aber auch Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen ihre Räumlichkeiten im Winter nur noch auf maximal 19 Grad heizen. Und im Sommer darf nicht unter 27 Grad gekühlt werden. Die Zeiten von vollaufgedrehten Klimaanlagen wären damit vorbei.

Doch nicht nur das. Geschäfte dürfen ihre Türen nicht weit offen stehen lassen, wodurch Wärme oder gekühlte Luft nach draußen gelangt. Zudem muss die Beleuchtung von nicht benutzten Büros, von Schaufenstern und Denkmälern nach 22 Uhr ausgeschaltet werden.

All diese Schritte sollen in ein paar Tagen umgesetzt werden. Doch schon jetzt ist die Opposition in Spanien auf den Barrikaden und kündigt Widerstand an.