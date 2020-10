"Endlich müssen sich alle Schulen auf den Weg machen"

Viele Schulen in NRW haben bei der Digitalisierung großen Nachholbedarf. Das belegen die Ergebnisse zweier WDR -Umfragen unter Schulleitern und Schülern. Aber nur mit Geld ist es jetzt nicht getan, sagt Birgit Eickelmann, Professorin für Schulpädagogik an der Universität Paderborn. Sie forscht auch international zum Thema Bildung und kritisiert, dass es hier zu lange vom Engagement vor Ort abhing, ob eine Schule digital gut aufgestellt war oder nicht.

Woran fehlt es denn in NRW am dringlichsten?

Wenn man mit den Schulen spricht, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die immer wieder genannt werden, das ist einmal das WLAN in den Schulen selber und ein Punkt, der auch im internationalen Vergleich in Deutschland insgesamt auffällt ist, ist natürlich die Tatsache, dass wir wenig digitale Lernmaterialien haben.

Ist das Angebot vielleicht manchmal auch zu groß? Es gibt ja auch Schulen, an denen sich nicht geeinigt werden kann, auf welcher Plattform sie digitale Angebote macht?

Wir haben es in den letzten Jahrzehnten versäumt, da eine klare Richtung vorzugeben. Jetzt gibt es strukturiertere Angebote, aber die sind tatsächlich für viele Schulen doch neu. Wenn man schaut, an welchen Schulen es gut läuft in Nordrhein-Westfalen, dann sind das die Schulen die sich seit Jahren in dem Bereich engagieren, wo man eine starke Schulleitung hatte und Lehrkräfte die auch verstanden haben, wie man Pädagogik und Technik miteinander kombiniert.

Das heißt also – digital gestützte Bildung ist abhängig von den Menschen und Machern vor Ort?

Das war bisher so. Und das ist etwas, was glaube ich auch eine Gesamt-Problemlage in Deutschland insgesamt ist. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen einen neuen Referenzrahmen Schulqualität – in dem wird das jetzt sehr ausführlich und erstmalig aufgegriffen, also die Frage, was ist eigentlich eine gute Schule, da hatten wir bisher die Digitalisierung nicht dabei. Jetzt müssen sich die Schulen endlich alle auf den Weg machen.

Und was haben wir da alles schon versäumt?

Also das kann man schon ziemlich deutlich sagen – wir haben in den letzten Jahren ziemlich viel versäumt. Und das ist nicht so, dass wir aus der Forschung das nicht gewusst hätten.

Und es wird schon lange versucht, das mit Geld zu bekämpfen.

Ich sage auch manchmal, es ist eigentlich nur Geld. Ja, wir brauchen an einigen Stellen tatsächlich Geld. Aber wir brauchen auch die Lehrerinnen und Lehrer, die in den Bereichen fortgebildet werden, die auch in den Bereichen schon am besten ausgebildet werden. Und das kann man wirklich an anderen Ländern sehen, wenn man in die Niederlande schaut oder nach Dänemark, wo schon seit den 1990er Jahren die Lehrkräfte in dem Bereich auch ausgebildet werden, wo einfach die Materialien vorhanden sind, die Ausstattung, das haben wir in Deutschland versäumt.

