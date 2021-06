EM-Auftakt: Fans feiern in NRW-Städten

Wo sind die Italiener?

Kölsche Italiener feiern den Sieg ihrer Mannschaft.

Nach dem Sieg für die italienische Mannschaft sucht man vergeblich nach feiernden Italienern in der Düsseldorfer Altstadt. Man könnte meinen, die italienischen Fußballfans seien überall, nur nicht in der Düsseldorfer Altstadt.

Zwei Straßen weiter in einer Düsseldorfer Pizzeria: Pizzabäcker Antonio knetet mit voller Energie den Teig für die nächsten Bestellungen. Dass seine Nationalmannschaft heute gewonnen hat, habe er zwar über den kleinen Fernseher in der Ecke mitbekommen, doch Zeit für große Freude habe er im Arbeitsstress nicht, meint er

Ganz anders bei seinen Kundinnen Giusi und Maria. Die beiden Freundinnen haben das Spiel an der Rheinuferpromenade verfolgt. " Es war klar, dass wir das erste Spiel rocken" , sagt Giusi und bezahlt ihre Pizza Tonno. Die 26-jährige Italienerin mit den schulterlangen Haaren ist stolz auf ihre National-Elf. Zwar freue sie sich sehr über den Sieg, doch ausgelassen feiern möchte sie an diesem Abend nicht. Viel lieber wollen sie ruhig ihre Pizza auf einer Wiese am Rheinufer genießen.

Autokorso in Hagen

In Hagen tanzt eine Gruppe mit einer Italien-Fahne auf der Straße.

Anderswo in NRW waren Italien-Fans nicht so zurückhaltend: Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff waren die ersten Gesänge am Hagener Bahnhof zu hören. In größeren Gruppen feierten zahlreiche Fans auf der Straße - unbeeindruckt von den weiterhin gültigen Corona-Regeln.

Autokorso in Hagen.

Ein Autokorso mit rund 50 Fahrzeugen zog seine Runden - weder zu überhören noch zu übersehen. Die Polizei musste aber nicht eingreifen.