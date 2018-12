Wie gefährlich sind Elterntaxis?

Eine Statistik zu Unfällen durch Elterntaxis gibt es laut Verkehrswacht nicht. Schulen, Städte, Elternvertreter und die Polizei sind sich aber einig: Elterntaxis bringen Kinder in gefährliche Situationen.

In Mönchengladbach ist vor zwei Wochen (05.12.2018) auf dem Weg zur Schule eine Achtjährige angefahren worden. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Wie kann man das Problem entschärfen?

Hier geht's lang - Fußabdrücke weisen den sicheren Weg zur Schule

Zum Beispiel durch Hol- und Bringzonen: Städte richten etwa 200 bis 400 Meter von der Schule entfernt eine spezielle Spur ein. Eltern halten, laden Kind mit Tornister aus, fahren weiter. Über Zeichen auf der Straße werden die Kinder auf sicherem Weg zur Schule geführt.

Wo gibt es solche Zonen?

Solche Zonen gibt es inzwischen in etlichen Städten, zum Beispiel in Düsseldorf, Leverkusen, Sankt Augustin, Essen oder Wuppertal. Vielerorts sind die Haltestreifen gerade in Planung oder in der Diskussion, zum Beispiel in Monheim am Rhein.