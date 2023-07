Mögliche Elterngeld-Kürzung: Darüber wird gestritten

Kritiker sehen Gleichberechtigung von Mann und Frau in Gefahr

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält es " für falsch, dass wir an dieser Stelle genau diese Mittel jetzt kürzen ". Er argumentiert vor allem mit der Gleichstellung von Mann und Frau: Diese würde sich mit der Streichung des Elterngeldes verschlechtern. Mit Einführung des Elterngeldes war auch die Absicht verbunden, mehr Väter zu einer Elternzeit zu animieren.

Laut Statistischem Bundesamt haben 2022 knapp 1,4 Millionen Frauen und 482.000 Männer in Deutschland Elterngeld erhalten. 26,1 Prozent von ihnen waren Männer. Die Daten geben keinen Aufschluss darüber, wie viele Männer speziell in den höheren Einkommensgruppen Elternzeit nehmen.

Elterngeld bekommen Väter und Mütter als Ersatz für das Einkommen, um sich in der Zeit nach der Geburt um ihr Kind zu kümmern. Es wird maximal 14 Monate ausgezahlt - dafür müssen beide Eltern jeweils mindestens zwei Monate Elternzeit nehmen. Beim Bezug von Elterngeld Plus, bei dem auch in Teilzeit gearbeitet wird, verlängert sich der Bezug von Elterngeld.

Petition gegen die Pläne der Familienministerin

Auch die Unternehmerin Verena Pausder kritisiert die geplante Elterngeld-Streichung: " Das ist für viele Paare in Deutschland ein Problem, weil sie damit nicht geplant haben, und weil typischerweise die Frau dann zuhause bleibt, weil die meistens weniger netto hat. Und das ist dann ein Rückschlag für die Gleichberechtigung ", so Pausder im ntv-Interview. Die Unternehmerin hat eine Petition gegen das Vorhaben gestartet, die mittlerweile mehr als 296.000 Menschen unterzeichnet haben (Stand 9.46 Uhr).

Pausder sieht das Vorhaben auch deshalb kritisch, weil es diejenigen treffe, " die morgens aufstehen, hart arbeiten, sich da hochgekämpft haben, die nicht von ihrem Vermögen leben, sondern von ihrem Einkommen ". Unionsfraktionschef Friedrich Merz ( CDU ) sprach davon, dass die Elterngeld-Streichung viele Familien in großen Städten mit hohen Lebenshaltungskosten spüren würden. Die Journalistin und Autorin Teresa Bücker kritisiert, " dass wenn Reiche mal finanziell verzichten müssen, es Familien im ersten Babyjahr sind ".

Befürworter halten Kürzung für "vertretbar"