Eltern lesen immer seltener ihren Kindern vor

Die Zahlen stammen aus dem am Montag in Berlin veröffentlichten Vorlesemonitor hervor. Immerhin lesen 61 Prozent der Eltern ihren Kindern demnach mindestens mehrmals die Woche vor.

"Wenn die Eltern ihren Kindern nicht vorlesen, dann starten die Kinder mit deutlich schlechteren Bildungsvoraussetzungen in die Kitas, in die Grundschulen und in die weiterführenden Schulen" , sagte Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Ein Land wie Deutschland könne sich das nicht leisten.

Bildungsabschluss der Eltern beeinflusst Vorlesezeit

Vor allem Eltern mit einem geringen Bildungsabschluss lesen ihren Kindern laut Studie seltener vor. In 31 Prozent der Familien, in denen die Eltern einen Volks- oder Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss haben, wird den Kindern nie vorgelesen. Bei Familien, in denen die Eltern einen höheren Abschluss wie etwa das Abitur haben, liegt dieser Anteil bei 18 Prozent.