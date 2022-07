Wegen Grundsteuererklärung: Ausfall beim Steuerportal Elster

" Aufgrund von technischen Wartungsarbeiten ist www.elster.de derzeit nicht erreichbar. " Diese Meldung erscheint derzeit bei allen Nutzern des Steuerportals Elster. Zuvor hatte es bereits massive Probleme beim Steuerportal gegeben, viele Nutzer konnten sich nicht einloggen - die Grundsteuererklärung funktionierte gar nicht.

Sie ist eine Art zweiter Steuererklärung und erfolgt in Nordrhein-Westfalen ausschließlich online über Elster. Nur für Härtefälle sind Ausnahmen möglich. Am Wochenende war der Dienst zusammengebrochen - laut zuständiger Finanzbehörde wegen " weit über 100.000 gleichzeitigen Zugriffe n".

Hackerangriff wird ausgeschlossen - Steuererklärung weiter möglich

Einen Angriff von Hackern oder andere Bedrohungen der IT-Sicherheit schließt die Behörde aus. Die Datensicherheit sei gewährleistet. Wie lange das Steuerportal ausfällt, ist unklar. Man arbeite " mit Hochdruck " an einer Lösung.

Betroffen von dem Ausfall sind generell alle, die das Portal direkt nutzen wollen. Oft funktioniert nämlich bereits das Einloggen nicht. Hoffnung gibt es allerdings für die, die noch ihre Steuererklärung abgeben wollen und dafür eine Steuersoftware nutzen. Die Schnittstelle zu Elster sei nicht betroffen, teilt die Behörde mit.

Millionen Eigentümer müssen neue Grundsteuererklärung abgeben

Seit dem 1. Juli müssen in Deutschland rund 36 Millionen Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken ihre neue Grundsteuererklärung abgeben. Nötig wird das durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Danach muss die Grundsteuer neu berechnet werden. Bei Wohnungseigentümern geht es dabei in der Regel um einige hundert Euro, für Eigentümer größerer Mietshäuser um vierstellige Beträge.

Die Erklärung kann noch bis 31. Oktober abgegeben werden. Wie hoch die Grundsteuer dann künftig wird, erfahren die Eigentümer erst deutlich später. Sie wird voraussichtlich 2025 erstmals erhoben.

Spott bei Twitter

Im Kurznachrichtendienst Twitter klagen viele Nutzer ihr Leid mit der Grundsteuererklärung, oft mit viel Spott über die Digitalisierung in Deutschland. " Dass Elster überlastet ist, wenn ganz Deutschland die Grundsteuer neu erklären muss, zeigt, dass die Politik in unserem Land rund um die Digitalisierung noch immer nichts verstanden hat ", schreibt ein Nutzer, andere sprechen von dem üblichen IT -Chaos der öffentlichen Verwaltung.