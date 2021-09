"Ich hatte das Gefühl, die Welt stand still", sagt Eugenio Moralo, 45 Jahre alt. Er war 2001 beruflich in Mexiko. "An diesem Tag hat niemand mehr gearbeitet. Wir wurden alle nach Hause geschickt", so der Familienvater – hier mit seiner Frau Michaela und der gemeinsamen Tochter Anna. "Ich dachte zunächst, im Fernseher zeigen sie den Trailer für den neuen Spiderman-Film, denn der lief zu der Zeit in den Kinos an."