Hoppeditzerwachen in Düsseldorf

Auch die Düsseldorfer Polizei will das Treiben in der Altstadt genau beobachten. "Das Hoppeditzerwachen ist erfahrungsgemäß weniger randaleträchtig als ein später Samstagabend" , so ein Sprecher. In der Landeshauptstadt werden am Sonntagmorgen mehr als 1.000 Narren mit Musik und viel Lärm zum Rathausmarkt ziehen, um den Hoppeditz zu wecken.

Düsseldorfer Ober-Narr

Der hüpft traditionell um 11:11 Uhr aus einem Senftopf und hält eine bissige politische Rede. Danach heißt es "Helau" und getreu dem diesjährigen Motto " Düsseldorf - gemeinsam jeck " übernehmen die Narren die Altstadt.

Kanonen donnern in Bonn