Elektro-Auto aus Aachen sorgt für Rummel

Der Aachener Elektroauto-Hersteller e.Go macht Schlagzeilen beim Genfer Automobil-Salon: Am Montagabend (04.03.2019) wurde eine Kooperation mit VW bekannt gegeben, ab Donnerstag (07.03.2019) wird erstmalig die Serienversion des Elektroautos "e.Go Life" präsentiert.

Der Viersitzer für Kurzstrecken geht Mitte März 2019 in Aachen in Serie. Anfang Mai 2019 soll er an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Der Einstiegspreis des Zweitürers beträgt knapp 16.000 Euro.