Auf der diesjährigen Automesse IAA gehen die Hersteller in die Elektro-Offensive. Volkswagen, Audi, BMW und Co. präsentieren ihre neuen Modelle. Dabei gibt es neben E-Autos noch andere Alternativen zum Verbrennungsmotor.

Welcher andere Autoantrieb spielt auf der IAA eine Rolle?

Der Fokus liegt ganz klar auf E-Autos. Doch immer wieder warnen Experten davor, im Elektroauto ein "Allheilmittel" für die Mobilität der Zukunft zu sehen. Ein Beispiel dafür, was noch möglich ist, wird auf der Automesse in Aktion präsentiert. Journalisten werden auf ihren Rundgängen zwischen den Hallen in Autos mit Brennstoffzellen transportiert. Auch die Hersteller zeigen eigene Modelle.