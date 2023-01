Eisregen in NRW im Anmarsch

In der kommenden Nacht erwartet die WDR-Wetterredaktion eine Kaltfront aus den Niederlanden, die gegen Mitternacht den unteren Niederrhein und das Westmünsterland erreicht – mit Schnee, Schneeregen und teils auch Eisregen. Die Temperaturen liegen dabei am Boden in der Nacht und am Morgen verbreitet um oder unter 0 Grad.

Im Südosten Glätte bis in den Nachmittag hinein

Bis in den Vormittag hinein kann es in der Nordwesthälfte des Landes durch Regen und Eisregen auf den angefrorenen Böden zu Glätte kommen. In der Südosthälfte – zwischen Eifel und Weserbergland – wird es bis weit in den Nachmittag hinein Glätte durch leichten Schneefall und Schneematsch geben.