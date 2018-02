Forderung nach mehr Räumstationen

Lkw-Fahrer sind verpflichtet, vor der Fahrt Eis und Schnee von ihrem Fahrzeug zu entfernen. So gibt es spezielle Räumstationen an Rastplätzen und Autohöfen, auf denen Lkw-Fahrer ihre Fahrzeuge von Schnee und Eis befreien lassen können. Laut der Berufsgenossenschaft Verkehr gibt es davon allerdings nur vier in NRW: in Greven, Lindlar, Senden und Kerpen.