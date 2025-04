Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Rom - oder im Volksmund "Kalte Sophie". Eigentlich sind sie frühchristliche Bischöfe und Märtyrer. Doch weil ihre Namenstage auf den 11. bis 15. Mai fallen, sind sie vor allem als "Eisheilige" bekannt.

Beliebte Sprüche für die Eisheiligen

Denn an jenen fünf Tagen kommt es laut einer Bauernregel angeblich auffällig oft zum letzten nächtlichen Frost im Frühling, nachdem es in den Tagen davor schon etwas wärmer war. Erst nach den Eisheiligen, so heißt es, könnten die Bauern aussäen, was durch die Kälte sonst Schaden nehmen würde. Eine "Weisheit", für die es hübsche Sprüche wie diese gibt:

Pflanze nie vor der kalten Sophie.

Wenn's an Pankratius friert, so wird im Garten viel ruiniert.

Mamerz hat ein kaltes Herz.

Servaz muss vorüber sein, willst vor Nachtfrost sicher sein.

Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.

Ehe nicht Pankratius, Servatius und Bonifatius vorbei, ist nicht sicher vor Kälte der Mai.

WDR-Meteorologe Jürgen Vogt

Problem bei alledem: " Die Wetterregel ist - genau wie alle anderen Wetterregeln, die an ein festes Datum geknüpft sind - nicht wirklich sinnvoll ", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt. Insofern sei auch nicht zutreffend, was derzeit hier und da zu lesen ist: dass die Eisheiligen in diesem Jahr verfrüht seien. Das sei genauso unbrauchbar wie Schlagzeilen aus früheren Jahren, wonach die Eisheiligen verspätet gewesen oder gar nicht gekommen seien.

"Kurz gesagt: Das ist alles Blödsinn." Jürgen Vogt, WDR-Meteorologe