Einrichtungsbezogene Impfpflicht in NRW : Hohe Impfquote – viele Fragen

Hohe Impfquoten

Die Versorgung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen wird Mitte März nicht zusammenbrechen, wenn das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Kraft tritt. Denn die Impfquote in den Gesundheits-Einrichtungen ist hoch, oft 97,98Prozent, manchmal auch 100 Prozent. Das ist das Ergebnis einer WDR-Anfrage bei 18 großen Trägern von Kranken-, Pflege- und Sozialeinrichtungen. Darunter die Diakonie, die Caritas, kommunale Träger, Unikliniken und private Klinikbetreiber wie Asklepios und Sana. Außerdem wurden zehn Gesundheitsämter angefragt.